IMG_3254_w

25 из 366. 14 апреля. Совсем перестала снимать ежедневные фото. Не так прост тайм-менеджмент, каким кажется! Бывает, анализируешь прошедший день и понимаешь, что возможностей было больше. Надо исправляться. Опыт показывает, что все равно буду периодически сваливаться в прокрастинацию, но периоды бодрости и деятельности пусть хотя бы будут случаться чаще (или продолжительней по времени). В воскресенье я вдохновилась вербой и теперь хочу выжать из нее (или себя?) максимум. Сегодня второй вариант по освещению .



25 of 366. April 14th. I completely stopped taking pictures every day. Time management is not as simple as it seems! I analyzed the past day and saw that there were more opportunities for everything. It is necessary to procrastinate less. On Sunday I was inspired by willow and now photograph it in all angles. Today is the second option for lighting.