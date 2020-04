IMG_4249_w

30 из 366. 28 апреля. С начала карантинных мер имбирь резко взлетел в цене, в 3 раза. А сегодня неожиданно увидела почти прежнюю цену, не удержалась. Чаек с имбирем, лимоном и медом - наслаждение в дождливый день.



30 of 366. April 28. Since the beginning of quarantine, ginger has risen in price 3 times. And today I saw the same price. Tea made from ginger, honey and lemon is a pleasure on a rainy cloudy day.