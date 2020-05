IMG_5501_w

34 из 365. 28 мая. Вчершаний ураган поломал куст сирени. А я уж думала, что не судьба поснимать букетик в этом году (обломать во дворе самой рука не поднимается, а в дикие места, где заросли- пока не добраться).





34 out of 365. 28may. Yesterday there was a hurricane, broke a lilac bush. I made a bouquet for a still life.