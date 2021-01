IMG_7260_w

January 22. I came up with the idea of photography, but I didn't have a blue background. I went to the office supply store, I couldn't find a suitable one. I got upset, came home and decided to wash the dishes. And on the table I saw a blue plate.





22 января. Озадачилась я поиском голубого фона, зашла в канцелярию - может папочка какая пластиковая? Неподходящий цвет, и все маленькие.. Пришла домой и подумала: видимо, сегодня не фотодень.. Пойду посуду помою. И вижу на столе.. голубую тарелку! ))