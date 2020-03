The mountains, paradise.

This is the non-snow scenario. Views from Tobazo, drawn the road to France and Astun. If we turn the camera around the panorama is completely different...

_______________________

Este es el panorama de no-nieve. Vistas desde el Tobazo, dibujada la carretera a Francia y Astún. Si damos la vuelta a la cámara el panorama es completamente distinto…