An Office like this

How I would like to have an office like this, with these views, wooden, on top of a mountain... I'm not complaining about my work space, but this is another level. Plan for the future: to build a hut like this.



Como me gustaría tener una oficina así, con estas vistas, de madera, en la cima de una montaña… No me quejo de sitio de trabajo, pero esto es otro nivel. Plan de futuro: montarme una cabaña así.