White dreams

What a cool day. Everything Candanchu could show us, he did. After the snowfall of the last few days, it's all very impressive. A pity that the day is so short.

________________________________

Que chulada de día. Todo lo que pudo enseñarnos Candanchú, lo hizo. Tras la nevada de los últimos días está todo impresionante. Lástima que dure tan poco la jornada.