Zoooooooom

I love the versatility of the lenses... the mobile phone thing is very good, it is often said in fact that the best camera is the one you always carry with you (I share this opinion), but a camera and changing lenses...

_________________________________

La versatilidad de los objetivos me encanta… lo del móvil está muy bien, se suele decir de hecho que la mejor cámara es la que llevas siempre encima (comparto la opinión), pero una cámara y cambiar de objetivos…