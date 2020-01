Relax

After a great weekend of work in Astun, we deserve a little break. That's how it is (I'm lying, it finish after taking all that out of this place) after having two tents and hundreds of people passing by.

Tras un gran fin de semana de trabajo en Astún, nos merecemos un pequeño descanso. Así queda todo (miento, luego se acabó de recoger) tras tener dos carpas y cientos de personas pasando.