On the top

Being able to climb to the top of a mountain is a great thing, especially for the views you get from there. But it is not less important the way and enjoy it. On the other hand, getting here was a merit of the chairlift and not of my legs.

Poder subir a la cima de una montaña es algo grandioso, sobretodo por las vistas que tienes desde ahí. Pero no es menos importante el camino y disfrutar del mismo. Por otra parte, llegar aquí fue mérito del telesilla y no de mis piernas.