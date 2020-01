Citadel

Wonderful entrance to one of the two remaining whole citadels in Europe. It is magical to see how its stone stands up to the traffic of curious people who want to see it day after day.

Maravillosa entrada a una de las dos ciudadelas que permanecen enteras en Europa. Es mágico ver como su piedra aguanta el tránsito de curiosos que quieren verla día tras día.