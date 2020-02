Tired

It doesn't matter if it's the first time, the tenth time or the millionth time; you always have to give your all in what you do: sport, study, work... That's the way to get what you fight for.

Da igual que sea la primera vez, la décima o la millonésima; siempre hay que darlo todo en lo que hagas: deporte, estudios, trabajo… Esa es la forma de conseguir por lo que se pelea.