A different place

Normally on cold days one is under the sun, warming the back a little so that the body does not get cold. But it must be that the "winter" we are going through makes things difficult for the deer in the Citadel.

______________________

Normalmente en días de frío uno está al sol, calentando un poco la lomera para que no se enfríe el cuerpo. Pero debe ser que el “invierno” que estamos pasando dificulta las cosas a los ciervos de la Ciudadela.