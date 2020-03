Oroel in white

I know, it's a repeat postcard, but it's so beautiful I can't take my eyes off it. From today I have to get my hands on some decent photos with my mobile phone, which I've been so sick of since last weekend.

__________________________

Lo se, es una postal repetida, pero es tan bonita que no le puedo quitar ojo. A partir de hoy tengo que ponerme las pilas a sacar fotos decentes con el móvil que he estado muy perro desde el fin de semana pasado.