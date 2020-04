Monte Oroel

A more peaceful place than ever, and one that this year will not see the First Friday of May festivity, but that's okay, others will come. HDR photo composed of 3 shots, with a bad light.

Un lugar más tranquilo que nunca, y que este año no verá el Primer Viernes de Mayo, pero no pasa nada, otros llegarán. Foto HDR compuesta de 3 tomas, con una luz pésima.