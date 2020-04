Stormy day

The weather is crazy... It's raining, clearing, raining, clearing... Crazy. Can't there be a real storm? Several days, and then it clears. I'm in the mood for a big storm.

El tiempo está loco… Llueve, despeja, llueve, despeja… Una locura. ¿No puede haber una tormenta de verdad? Varios días, y qué después se despeje. Tengo ganas de una tormenta gorda.