Keep going

We all have situations every day in which we slow down, find walls that block us; but we must keep going. A couple of minutes with our eyes closed, taking a deep breath, and we'll keep going.

Todos tenemos situaciones todos los días en las que nos frenamos, encontramos muros que nos bloquean; pero debemos seguir adelante. Un par de minutos con los ojos cerrados, respirando hondo, y a seguir.