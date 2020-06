In the water

What a bunch of animals are all over the place if you look at it. This one was enjoying it very much in a small accumulation of water, and with small petals of very very small flowers all over.

____________________

Que chulada de animales hay por todos lados si nos fijamos. Esta se lo estaba disfrutando muchísimo en una pequeña acumulación de agua, y con pequeños pétalos de flores muy muy pequeñas por todos lados.