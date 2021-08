Kape z mechu

V neděli počasí za moc nestálo, ale ráno jsem napráskal spoustu fotek na tomhle jednom místě. Je to okraj střechy dřevěné boudy, místy hojně porostlé mechem, ze kterého za deště stékaly kapky. Většina fotek mi nevyšla, chtělo by to stativ. Tahle není technicky o moc lepší než ostatní, ale aspoň jsem trefil dobře tu kapku.