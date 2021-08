Housenčí pavučiny

Nedávno se na nízkých keřích u kruhového objezdu objevila spousta jakoby pavučin. Za šera to vypadalo vyloženě hnusně, jako by keře byly utopené v mlze, která se nerozplyne závanem větru. Za světla to nevypadalo až tak hrozně. Dneska ráno jsem to šel fotit. Všiml jsem si, že v pavučinách nejsou pavouci, nýbrž kuklící se housenky. Hledání na internetu ukazuje na můry předivky, ale většina obrázků housenek i pavučin vypadá trochu jinak, tak nevím. Mají to dobře vymyšlené - housenky můžou obalený keř ožírat a pak se zakuklit bez rizika sezobnutí.