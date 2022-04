Happy Vishu!

എല്ലാവർക്കും വിഷു ആശംസകൾ! നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു അത്ഭുതകരമായ, അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു!!

ellāvarkkuṁ viṣu āśansakaḷ! niṅṅaḷkkellāvarkkuṁ oru atbhutakaramāya, anugrahītamāya oru divasaṁ uṇṭākumenn pratīkṣikkunnu!!



(Happy Vishu everyone! Hope all of you have an amazing, blessed day!!)