короткий день :P

утро, воскресаю…. эээээ вроде и выспалась, жарко.. встаю, туда-сюда и к метро, на улице ветер но тепло, по дороге попалась всего пара челов, метро 🚇 и в день.) // если опять в помещениях будет перепад температур, нафиг, опять начну сворачиваться, 😝😝 //. день к вечеру, р-н 16ч, домой,) едем к метро с Ваней,) ээээ быстро, хорошо,) // Акимов и Огурец (Саша) пошли пешком, // на улице солнце, но не оч тепло, 😛 метро, тюк тюк, маг и я дома, сразу был ням ням и….. добралась до компа, 😛 новая серия Боруто^^ и далее по инету, посижу,) // в метро свободненько так, хорошо,) на улице тоже не особо кто-то есть, хотя и есть, т.к. щас вс и холодно(!) 😛 посмотрим что будет в пн, 😛 ) //. вечер, ням ням, трубоинет, корм мехам, комп,) щас ещё немного посижу и пойду спать.) // начала болеть голова, нафиг, 😛 приняла табле, немного лучше,) 😉 //.