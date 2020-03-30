фигня случается :P

утро, я воскрес, 😜 с открытым окном норм так, не жарко, но горлу это не нравится, 😝😝 сворачивается, 😝 ладно, туда-сюда и к метро, сегодня ещё шарф! намотала,)) уже скока зим его не использую, 😁😁 в общем на всякий; 😜 на улице немного дубак, ветер холодный; 😝 метро 🚇 и в день.) ☕🍪 утро.. началось с тех обслуж, и далее как обычно, вечером директор сообщил что все отправляются на «каникулы», а часть в «отпуск»…. на сколько(?) пока не понятно; домой я и Колбаса поехали с Пашей, в метро малолюдно, тюк тюк, по дороге хотела зайти в Перекрёсток, а он нафиг закрыт, 😛 теперь работает 8-22ч., ну ладно и в обход, смотрю Пятёрочка работает(!) и туда, взяла по мелочи и домой,) немного ням ням и…. начало спячки на столе, 😛 😛 нафиг,) ну нет, я так затеку,)) корм мехам и иду в подушку,) 😉 🙂 // настроение «пресное» …. //.