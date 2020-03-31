уборка, маги, игра, :P

утро, я воскрес,) спорт, потом сразу сходила в зоомаг, потом два мага и домой,) на улице солнечно и прохладно, 😛 людей мало, но есть; туда-сюда и я дома,) сразу же почему-то был разбор ящика в кухне,)) 😛 и наконец добралась до ням ням, и…. унесло немного в уборку, 😛 протёрла пыль, потоскалась с пылесосом и проч.. и вот наконец добралась до компа, и…. как-то неожиданно унесло в игру, 😛 😛 нафиг, а думала полежать, т.к. тащило спать, 😛 и вот до самого вечера задротила в кло, 😀 😛 😛 нафиг!) даже глаза в кучку ушли, >_< и голова начинает быть тяжелая, 😛 совсем вечер, есть пока не хота, а потому.. уборка 2! немного убрала у мехов и барсика,) и щас будет Черный клевер^^ ну а там посмотрим.) далее был ням ням, трубоинет, полуспячка, 😛 корм мехам, кло, немного компэ и щас спать надо наверное уже,)) 😉