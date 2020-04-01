Previous
Next
апрель) by showers
19 / 365

апрель)

утро, я воскрес,) даже без будильника, как-то на автомате, 😛 норм так,) спорт, ням ням, трубоинет, комп.. играю, торчу по инету и так до ням ням 2, к вечеру унесло в полежать, 😛 ну так, немного, на часа два,) далее опять в комп и пустила мехов потоскаться,) оч надолго унесло во вк, 😛 немного кло и щас будет ням 3, ну а там посмотрим,) // скачала немного МК по тортикам и десертам; + надо заняться ВФ, пока время есть,)) //. ням ням, корм мехам, комп, загрузила фотки, ещё немного кло и щас спать уже надо,) завтра чем-нибудь тортиковым хочу позаниматься,) 😉 // за окном с утра была зима,)) снег валялся, к вечеру опять весна пришла,)) //.
1st April 2020 1st Apr 20

Showers

@showers
Hi, my name is JK, I live in St. Petersburg.) I love taking photos :)
5% complete

View this month »

Photo Details

Tony Rogers
Real city shot ~ nice!
April 2nd, 2020  
Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Feedback / Contact  ·  Advertise