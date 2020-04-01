апрель)

утро, я воскрес,) даже без будильника, как-то на автомате, 😛 норм так,) спорт, ням ням, трубоинет, комп.. играю, торчу по инету и так до ням ням 2, к вечеру унесло в полежать, 😛 ну так, немного, на часа два,) далее опять в комп и пустила мехов потоскаться,) оч надолго унесло во вк, 😛 немного кло и щас будет ням 3, ну а там посмотрим,) // скачала немного МК по тортикам и десертам; + надо заняться ВФ, пока время есть,)) //. ням ням, корм мехам, комп, загрузила фотки, ещё немного кло и щас спать уже надо,) завтра чем-нибудь тортиковым хочу позаниматься,) 😉 // за окном с утра была зима,)) снег валялся, к вечеру опять весна пришла,)) //.