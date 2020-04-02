бисквиты, салат, отдых,)

утро, просыпаюсь…. но не встаю и сплю до нач дня, 😛 😛 нафиг, спячка жесть** мысли летательные тоже жесть**) 😛 встала как-то, спорт, ням ням, трубоинет, потом сходила в маги, — нужен был лимон, как ингредиент для бисквита, 😛 в Пятёрочке не было, нашелся оный в Перекрёстке, но мля, цена чета оч взлетела, нафиг, 😛 😛 на улице тепло, людей мало но есть, время от времени идёт дождь, серо.. дома сразу приступила к готовке, доварила овощи для салата и замешала зелёный бисквит, и в печь,) пока пёкся первый, замешала второй — шоколадный,) и вот пока делала салат, оные уже испеклись,) вечер, ням ням, остывшие бисквиты уходят в холод «созревать» 🙂 немного трубоинета, чай + сгущёнка,) и добираюсь до компа,) немного кло, загрузка фото и щас буду отдыхать,)) в общем посижу, а там посмотрим.) 😉 совсем вечер, корм мехам, и скоро пойду спать,) наверно,)) // оператор за «дома» дарит гиги, а кло пекарню,) //.