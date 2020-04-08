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окна, тортик, душ,) by showers
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окна, тортик, душ,)

утро, я воскрес,) за окном солнце и тепло,) сплю дальше, 😛 нафиг! встала в нач дня, оч тепло, +18°)) спорт, ням ням, = овсянка с малиной,)) руки дошли!) после сразу помыла и два др окна, = хорошо то как,) в плане подоконника, товарищи соседи, что же такое вы кидаете из окна, что прилетает к нам на подоконник и так влипает что…… оч плохо отдирается??!) что за г****?)) // помню в прошлом году обращение кого-то из соседей к соседям сверху, с оч похожим вопросом и предложением, кидать это г*вно в мусорку, а не в окно, т.к. прилетает конкретно, 😛 😛 😛 // нач вечера, чай с остатками уже тортика,) трубоинет и перемещаюсь в комп,) немного загрузила кло, параллельно пустила гулять мехов,) и далее отдохну,) совсем вечер, иду в душ!) после загрузила стирку, немного ням ням и иду спать спать спать,)) 😉
8th April 2020 8th Apr 20

Showers

@showers
Hi, my name is JK, I live in St. Petersburg.) I love taking photos :)
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