ем, сплю, играю,) :P

утро, я воскрес…. встала в нач дня, 😛 😛 нафиг, расслабуха жесть** спорт, ням ням, трубоинет, далее сделала салат на потом,) комп.. как зашла в кло, так там и схоронилась, 😛 😛 лока очищена на 99% ещё немного и можно идти дальше,)) за окном солнце и уже не так тепло, 😛 +7° )) далее т.е. щас иду ням ням 2, ну а там посмотрим.) немного посидев свалялась полежать, 😛 оч хотелось, 😛 😛 совсем вечер, ням 3, корм мехам и щас уже иду спать!)) // думала сходить в маг, но было как то не охота, 😛 // ещё надо починить сетки, а то мухи начались,)) такие прям большие воскресли,) 😛 и мега большой шмель! пытался залезть,)) 😛 // такая погода что не оч понятно что одевать, 😛 //.