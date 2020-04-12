сетки, дождь, отдых….

утро, я воскрес, не с первого раза но я встаю,)) 😛 блин, мозген вообще в отрубе, 😛 ладно, спорт, ням ням, починка сеток клеем, и вот хватило тока на одну, на др две надо будет докупить, 😛 ну это так, на время, потом надо будет всё же менять сетки, нафиг; далее ставила сетки, и мля, эти штоки нафиг(!!!) лучше как на первом окне сделали держатели(!) оч хорошая вещь, а это просто жесть** и полный нафиг, 😛 😛 😛 потом был второй ням,) после добралась и до компа, 😛 кло и по инету.. за окном кс дубак, 😛 ветер холодный, серо и к вечеру как начался дождь так и идёт.. вечер, сварила овощи для салата, + ням 3,) + трубоинет,) корм мехам и перемещение обратно в комп, 😛 щас будет новая серия Боруто^^ и пойду спать,) 🙂