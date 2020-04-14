спячка, кексики, уборка,)

утро, я воскрес…. ага, встала в нач дня, нафиииг, 😛 😛 ну да, никуда не надо и спячка мозгена просто жесть** спорт, ням ням, трубоинет, потом сделала апельсиновые кексы,) а после была ген уборка у мехов,) 🙂 кот заняла часа два три,)) вечер, ням ням, + чай кексиками и пр,) немного трубоинета и перемещаюсь в комп,) потыкала кло, новая серия Ч. Клевер^^ и посижу,) // а день был.. пасмурный и тёмный, по большей части, 😛 ещё был кусок с солнцем, мелкий дождь, ветер таскался, потом ещё была оч пушистая метель,)) всё что нападало потом растаяло и вот мокруха и холодно, 😛 //.