пол)

утро, я воскрес, не помню как выкл будильник, 😛 и ещё часа два всё же полежала,)) встала на час раньше чем обычно, 😀 😛 уже лучше,)) спорт, ням ням, трубоинет.. за окном солнце и хорошо,) 😛 надумала помыть пол, и вот до вечера мыла…. пол (плитку), ))) оооооо это жесть**)) потом был ням 2, добралась до компа, загрузила фото и щас просто буду торчать по инету, 😛 😛 ну а там посмотрим,) 😉 // кс, сначала было пасмурно и темно, но ближе к часу дня вылезло солнце,) //. совсем вечер, щас будет чай +) корм мехам и спать надо, наверно,)) 😛