спячка, маг, сырники,) :P

утро, встаю.. выкл будильник…. сплю дальше.. 😛 😛 жесть** доспала или просто валялась, эээээ до второй половины дня, 😛 😛 😛 та и вообще вставать не хотелось, а зачем?) за окном пасмурно и мокруха, 😛 когда встала, ненадолго вылезло солнце и всё, далее просто лил дождь; ниче не хочу, т.ч. до спорта не дошло, 😛 ням ням, трубоинет, потом всё же сходила в маг, взяла творог, — буду делать сырники,) хочу попробовать на рисовой муке,) дома, добралась до компа и просто тоскаласть по инету, типа отдых, 😛 вечер, делаю сырники,) = всё хорошо вышло,) 🙂 особенно когда жаришь (томишь) без масла,) далее был ням ням,) и да, двух ст.л. сахара всё же маловато, 😛 надо три,)) или вроде,) ещё немного трубоинета и перемещение в комп,) кло, youtube, и щас будет трансляция из храма,) хочу посмотреть.)