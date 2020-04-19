тоскалки со спячкой и по инету,) :P

утро, я воскрес, встаю выкл бу…. нет, чуть позже но я встала,)) но с трудом! жесткая спячка валила меня обратно(!!!) спорт, ням ням, трубоинет и…. иду немного полежать, 😛 😛 т.к. рубит жесть**)) полежала часа три, 😛 перемещаюсь в комп, посижу,) потом попалось мне аниме кот думаю посмотреть, и вот скачать не где, вообще, 😛 нафиг, ладно так посмотрю, с замароками переключилась на «большой экран» с качеством,) 😛 типа чтобы в браузе смотреть; вечер, ням ням, + варю овощи на салат, типа руки дошли,) далее обратно в комп, смотрю новую серию Боруто,) хорошо,) корм мехам, мне чай с халвой и бананом и….) наверно щас уже спать пойду,)) // день в борьбе со спячкой и самой спячкой,)) 😀 😛 //.