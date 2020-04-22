вне сна, хорошие цены и сырники,))

ночь, сна не в одном…. и так уже часть времени, ээээ.. но, сегодня я перейду в утро, наверно, 😝 не знаю спала я или нет, ощущение такое что нет, 😝😝 хреново, весьма хреново, 😵😰😰 но что делать.. утро, я воскрес, встаю, туда-сюда и к метро, на улице никого (1-3 чела), прохладно, солнце торчит на окнах с востока,) метро 🚇 и в день.) ☕🍩 вечер, начало, домой,) на улице солнце и тепло,) метро, тюк тюк, потом зашла в маг (Окей) ооооо какие хорошие цены на огурцы и помидоры(!!!) намного меньше чем в маге у дома(!) )) прям за пол цены, 😀 😛 потом зашла за творогом и домой,) хочу ещё сырников!)) дома сразу был небольшой ням ням, потом сразу сделала сырники и ням на завтра,) и после наконец добралась и до компа,) 🙂 жарко, открываю окно, проветриваюсь и посижу немного,) 😉 я устал, 😛