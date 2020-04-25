ням ням, кло, инет,)

утро, я воскрес, не сразу но встаю,)) уборка у мехов, ням ням, трубоинет,) поле сделала сырники,) ещё,)) ещё хотела сделать блины, но…. нет, потом,)) немного после сделала заготовку под салат,) потом часть времени компилась, 😛 😛 в кло закончила локу «Фабрики» и перешла в «Шахты»,) вечер, ням ням, опять зависла в трубоинете, 😛 потом всё же сделала салат «Мимоза» )) хе хе типа на НГ,) 😀 ээээ но он мне нравится,) 🙂 далее опять по инету и так до совсем вечера, 😛 ням 3, трубоинет, корм мехам, комп немного и щас уже пойду спать, а то глаза начинают быть в кучку,) 😛 // а день был по большей его части оч солнечный,) хоть и с ветром, 😛 //.