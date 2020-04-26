тоскалки с фото,)

утро, не сразу но встаю, ням ням, трубоинет, перемещение в комп и зависание в инете, 😛 за окном солнце переходящие в пасмур, ветер.. думала сходить в маг, но передумала, не охота, и проч, 😛 потом всё же добралась до редакции фото аж…. с 2019,)) да, тогда у меня не было на это время, и вот щас….)) редактила до вечера, вечер,) ням 2, трубоинет-тоскалки,) и далее в инет, 😛 совсем вечер, ням 3, корм мехам и начинаю просто засыпать, всё иду в подушку, всё остальное потом,) комп надо завершить, ага, щас, windows hello не грузится и всё тут, 😛 😛 нафиг…. потом сам как-то отвис, нафиг,) зашла в кло, тык тык и хв, вот теперь всё, спать,)) // на хостинге кот использую под фото что-то хрюкнулось, и вот фото в отрубе, 😛 надеюсь поправят,) хотя это и не срочно, но не оч удобно; 😛 😛 //.