комп, мат, отдых,)

утро, я воскрес, даже раньше чем приторчал будильник,) 😛 но надумав полежать ещё немного…. встаю 2 нафиг в нач дня, 😛 😛 ням ням, трубоинет, корм мехам на исходе, надо будет всё же добраться до мага, сегодня или завтра, далее перемещаюсь в комп и…. заморочки с прогами, акт и проч, 😛 и так провела некоторое время, 😛 😛 далее скачала кучу всякого интересного, мата для творчества, теперь буду торчать,) время есть, есть мелер,)) нач вечера, щас будет ням 2, а там посмотрим,) 😉 совсем вечер, разобрала мат, завтра наверное продолжу,)) и уже буду тыкать ВФ, каталог с буковками и проч.,) в общем щас будет ням 3, корм мехам и пойду спать,)) попробую завтра всё же встать с утра, и да, спорт…. а то лень съедает! нафиг, 😛 // а день был…. норм,) солнце, пасмур, солнце, пасмур, дождь,)) + рабочие асфальт покрывали, 😀 😛 ) // + хост воскрес.) = хорошо,) 🙂 //.