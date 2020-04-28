дома :P

утро, я воскрес….. но не совсем, т.к. ночью хоть и хотелось спать, но заснуть так и не вышло.. было жарко, потом даже с открытым окном никак, мысли торчковые, и немного даже хреново, 😛 типа не надо есть на ночь, 😛 😛 ладно, встала в нач дня, спорт! о да, я до него добралась,)) хотя и делала не спеша, за окно было солнце,) хорошо,) потом сделала овсянку и был ням ням, трубоинет и перемещение в комп, по инету заморачивала мозген как пройти мимо прав, почему то и сё тоже, 😛 и так до нач вечера, параллельно тыкаю кло, купила ещё две фабрики, теперь строю,) совсем вечер, ням 2, трубоинет и.. чета там прям давление в голову ударило, что жесть** и вот голова немного тяжелая стала, эээ погода что-ли меняется(?) ладно, бывает, 😛 в общем посижу,) щас будет новая серия Ч. Клевер,) ^^ а там посмотрим,) 😉 скоро иду спать, а пока корм мехам, ещё пару тыков и хв,)