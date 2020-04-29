маг, сырники, отдых,))

утро, я воскрес, но встал чета в нач дня, 😛 и вообще не охота было вставать, 😛 😛 ладно, сначала сделала ням ням, + трубоинет, потом всё же сходила в маг, после сразу сделала сырники, теперь уже из обычной муки, да, отличие есть, больше липкости что-ли,) 😛 далее пока всё помыла, а чайник просвистел, было уже нач вечера, 😛 ем сырники,)) = ням ням ням,))) ээээ надралась, 😛 ну оч хотелось, = 6шт улетели, 😛 мммм вкусно,) далее перемещение в комп, сначала ещё немного потоскалась с компом, потом тыкала кло, потом унесло на youtube,)) туда-сюда и вот уже совсем вечер, щас будет ням 3, корм мехам и?) наверное спать,) но посмотрим,) 😛 голова опять начинает быть тугой/тяжелой эээээ.. наверное холодно будет, 😛 но посмотрим.) 🙂 // по дороге из мага встретился Сергей и Юкоснефть,) (собакен) в кло щас не играет, посоветовал игру злая сказка, типа норм,) ну посмотрим.) // по округе всё зеленее и зеленее,) время от времени вылезает солнце, но прохладно и мокро, как раз на обратном пути начался мелкий и редкий но снег,)) //.