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сырники, + затоскалась с фото**)) :P by showers
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сырники, + затоскалась с фото**)) :P

утро, я воскрес, и…. не с первого раза но встаю,)) ням ням, трубоинет, комп,) зависаю в кло, потом редактила фото и вот закончила с 2019,)) хо хо хо,) нач вечера, ням 2, трубоинет и опять(ещё) сделала сырники,)) далее перемещение обратно в комп, немного кло и начинаю грузить фото на хост, даааа не всё и сразу, т.к. много,)) 😛 совсем вечер, щас будет ням 3, корм мехам и пойду уже, т.к. глаза начинают быть в кучке, 😛 😛 завтра продолжу,) 🙂 😉 // по поводу фото с Юлы, когда сохраняю оттуда, они не отображаются в трубе, вообще, не въеду куда труба их складывает, их нет ни в одном альбоме, нафиг, 😛 надо понять где, а то память занимают, невидимки, мляхамуха, 😛 😛 //.
30th April 2020 30th Apr 20

Showers

@showers
Hi, my name is JK, I live in St. Petersburg.) I love taking photos :)
13% complete

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