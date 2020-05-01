мир, май, сны, фото и проч, :P

утро, я воскрес…. встала в нач дня, эээээ ладно, снофф было много и все чисто фантастика, 😛 сон: помню много крыс разные, мягкие, и вот некая братва (люди) сидят в мешке, а я возле него, и вот один из них даёт мне оружие (пистолет), и говорит что-то вроде что, это для того, чтобы избавить мир от.. (не помню), я буру оружие и стреляю в старенькую и больную крысу, *_* (жесть!!! как я могла…. 😦 ), далее не помню; др сон: магазин, вроде зоотоваров, и вот он переезжает, я иду через отдел и прохожу в др маг, в кот тоже типа как распродажа и он тоже скоро переедет (т.к. время перед апокалипсисом), там мужик некий, типа оч богатый, выбирал торт, я ему типа говорю: вот этот из оставшихся ниче, он берёт и хочет уже взять, но девушка продавец подсказывает ему другой (кот я не заметила), типа вот ещё есть, и он взял его, далее я беру оч(!) большой пласт жёлтого бисквита и пробую его, он мягкий, похож на поролон,)) но без вкуса, и в то-же время сухой; др сон: квартира, вроде две комнаты, в первой я, а во второй комнате вроде Ба была, но вышла, и пришел какой-то голый! парень, к слову загорелый,) я ему типа говорю: что он здесь не должен быть и типа если не уйдёт, я его натяну, 😀 он: я не против, давай, натяни меня,) а я чего-то жду, вышла, потом пришел Марк, я ему говорю: натяни его, а то не уходит, он идёт к тому парню, я их представляю, этот голый говорит что мол как это так? он с ним не хочет, 😛 далее Марк вошел и закрыл дверь, типа сам разберётся; далее я во дворе дома, не своего, мокро, лужи большие, рядом гаражи, и мостик через эти биг лужи, я поднимаюсь на него, (далее особо не помню, но.. ) какие-то люди бегут от чего-то; и ещё что-то видела но уже помню,) 😛 ладно, после восстания как всегда, сначала был ням ням, трубоинет, перемещение в комп, и…… грузила фото на хост** до вечера, нафиг, 😛 т.ч. глаза ушли в полные кучки** просто жесть** уже совсем вечер, и вот тока щас и закончила загрузку на первый хост, завтра продолжу со вторым, 😛 😛 ээээээ ща наконец будет ням ням, корм мехам и да, спать надо,)) остальное потом, а то уже всё,)) 😀 😛 // весь день за окном…. такая! погода,) оч солнечно и тепло,) // в кло подарили подарок на «Мир Труд Май» 🙂 //.