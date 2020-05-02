маг, сырники и фототоскания,)) :P

утро, я воскрес, лежу…. встала в нач дня, нафиг, а ведь была довольно активная мысль встать, 😛 встала, сходила в маг, потом был ням ням, немного посидела и.. сделала ещё!! сырников,) прям рейд на них что-ли,)) в этот раз сделала как мама записала,) но не на сковороде, а в духовке,) = оч хорошо,) прямоугольнички,)) далее перемещение в комп, немного кло, опять тоскалки с фото, догрузила весь год на первый хост, нашла и удалила дубли на втором и прода загрузки на второй, и так до вечера, 😛 вечер, желудок говорит что ему надо срочно! поесть!! а то всё, щас хреново будет, 😛 😛 и начинает уже прям болеть, нафиг, иду есть!) это был ням 2 с сырниками,) = оч хорошо,) 🙂 далее обратно в комп, опять тоскаюсь с фото, блин, так на тоскалки по инету времени опять не остаётся, нафиг, 😛 совсем вечер, щас будет корм мехам и посмотрим, ням 3 по-ходу не хочу, пока.. так, мехи хрюкают, а я думаю спать, хотя и не хочу, 😛 // на улице оч!!! тепло, солнце,) хоть и немного ветрено, 😛 //.