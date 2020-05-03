рынок, кло и сон на корабле,)

утро, я воскрес, лежу в мыслях, жарко, не сразу но встала, р-н 9ч., 😛 туда-сюда и на рынок, на улице идёт дождь и почти никого, сегодня одела куртку полегче и боты,) и да, по всем лужам прошлась, хорошо,) на рынке с утра всех мало, набралась нормально так,) цены там как всегда в +++++) груши 40р/кг, картофель 6р/кг и т.д.,) хотела ещё муку взять, т.к. кончается, но уже некуда было, 😛 😛 обратно, а дождь уже кончился, серо, тепло, всё по округе зелёное,) 🙂 дома, как разобрала то-сё, сразу был ням ням,) немного трубоинета и перемещение в комп,) зашла в кло.. и с концами!! 😛 нафиг, да так, что, пока вся еда не кончилась, я не вышла, 😛 😛 нафиг! глаза опять в кучку, что не есть хорошо** до загрузки фото так и не дошло, 😛 вечер, ням 2, трубоинет, параллельно сварила овощи для салата, завтра сделаю,) перемещение в комп, посижу, 😛 совсем вечер, щас будет корм мехам, ням 3? пока не знаю, вроде не хочу, 😛 но посмотрим; нет, скорее всего поем немного, фасоль с салатом,) и да, потом надо добраться до подушки,)) 😉 // сон сегодня ещё помню, опять фантастический,) итак: я и ещё несколько человек, на доме-корабле (по виду как дом серии «Корабль»), в р-не 3-4 этажа ходим как-бы по палубе вдоль окон и смотрим сквозь облака вниз, а там район, дома, темно; этот корабль был как спутник что-ли и мы его команда, помню там был Колбаса, еще парень какой-то сидел на крыше, и вот мы о чёт-то говорили.. и была какая-то причина, что мы не могли сойти в мир и летали над городом; был вечер и ночь, а после солнечное утро,) // во второй половине дня выглядывало солнце,) //.