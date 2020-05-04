кекс :P

утро, я воскрес.. но встала не сразу, 😛 жарко, оч, даже немного душно, даже с открытым окном, встаю, режу салат и в холод на пропитку, потом был ням ням, эх, а за окном такая погода! солнечно, всё зелёненькое.. перемещение в комп, кло и по инету немного, где-то к вечеру сделала кекс по новому рецепту, большая часть 90% были за него, типа вкусно, нежно и проч, и тока несколько челов сказали что мол оч жирно выходит, типа фу, 😛 сделала, пёкся чета много времени; пока то да сё был ням 2, трубоинет и после как раз с чаем был кекс, ….. нет, вышел, кекс, ноооо жирноват, мягко сказать, 😛 😛 в общем присоединяюсь к меньшинству, = жирноват, 😛 ну ладно, ещё немного трубоинета и перемещаюсь обратно в комп; голова тяжелая, начала болеть, съела табле, вроде немного отпустило, но тяжесть присутствующая, 😛 нафиг, жарко что-ли будет(?) а может лето(?) )) ну ладно; совсем вечер, есть не хота вообще, особенно после жирновов,)) 😛 чуть позже будет корм мехам и пойду ка я спать,) попробую завтра лучше встать пораньше!)