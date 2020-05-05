норм кексы! кло и Радиант 2,))

утро…. я так и не встала, 😛 хоть и проснулась, просто валялась во снах, коих опять было много, что-то про недвижимость и улицу на кот дома стоят не те, т.е. не те что в реальности стоят на том же месте, эээээ студия была на втором этаже и вид из окна на улицу, и солнечно.. и той девушки что выглядывала из неё она нравилась,) а я как-бы была за ней или над ней; и ещё др сны и вставать не хотелось, да и зачем(?) ээээ встала в нач дня, ням ням, трубоинет, потом был чай с остатками «жирновов», 😛 и ещё немного посидев в мыслях, всё же собралась и сделала нормальные(!!!) кексы,) = 25 мин. и готово!) эээх муки тока тока, 😛 надо будет на выходных ещё за мукой стоскаться,) 😛 а то всё, 😛 😛 далее в комп, кло…. и опять немного там схоронилась, 😛 😛 нач вечера, чай + кексики,) = ням ням ням,)) оч вкусно!) ээээ надралась, 😛 параллельно продолжаю смотреть второй сезон «Радиант» ^^ и….. его вторая часть просто жесть** (!!!) в общем пока не досмотрела, отцепиться было вообще никак,)) 😀 😛 а хотела сходить в душ! ладно; совсем вечер, щас будет корм мехам и? не знаю буду ли есть, скорее спать надо чем.. но посмотрим, 😛