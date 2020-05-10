блог, салат, аниме,)

утро, воскресаю…. в общем встала в р-не 10ч.,) уже лучше,)) ням ням, трубоинет.. а вообще есть не оч хотелось, перемещение в комп и.. немного кло и.. продолжила зеркалить, итог: два мес.,) норм,) параллельно сварила яйца и картофель, и уже к нач вечера был ням 2,) далее опять в комп и тоскалки по инету, совсем вечер, немного ням 3, и начинаю смотреть третий сезон «Один из отвергнутых» ^^ в обще четыре серии съела,)) = оч хорошая рисовка, всё качественно,) / наверное бюджет был хороший,)) / 🙂 корм мехам и щас уже пойду спать,) завтра продолжу,)) // а день был…. оч солнечный, не могу сказать что тепло, но и не холодно; часть дня была жуть прям какая расслабуха, и спать тащило, 😛 даже думала полежать, но нет, а то потом не уснуть будет,)) 😛 //.