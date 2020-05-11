ваниль-корица, аниме, дождь,)

утро, я воскрес.. и не вставая…. мысли чета унесли и сон не хотел отпускать, да и зачем(?) ээээ довалялась до р-на 11ч., ну нормально, 😛 встала, ням ням, хоть и не охота было что-то делать.. трубоинет, потом посидев начала делать кексы ваниль-корица,) в процессе вышло что молоко тю тю.. попробовала с водой, вышло то-же самое тока нежнее,) хорошо,) правда пеклись на 10мин поболее, 😛 далее в комп, зазеркалила месяц, далее надо будет делать ещё сл, а уже потом продолжать, но это потом, 😛 после был чай + кексики,) = ням ням ням,)) и да зуб прихватило, 😛 😛 жесть как, ну ладно, пока что мини-паста помогла, ну а там надо будет об этом подумать; далее обратно в комп, немного кло, закончила смотреть третий сезон «Один из отвергнутых» ^^ эээээ да там как всегда всё только начинается,)) типа ещё и четвёртый сезон накатают,) хорошо будет,)) ладно, далее начала смотреть аниме «Антидот», посмотрим что там,) немного посмотрела хентай и…. даже не знаю, просто там цензура всё съела и даже не скажу что.. нравится мне или нет, но скорее всё же нет, мне наверное романтика ближе, 😛 )) совсем вечер, ням 3, трубоинет инстаграмный,) корм мехам, и щас ещё немного посмотрю наверное серию и пойду спать,) // а за окном сегодня хоть и тепло, +20° но не солнечно, а оч даже серо-темно и дождь, днём мелкий, а вечером как пошел так и….. в общем мокруха, никого особо на улице нет и хорошо,) хорошо когда тихо,) 🙂 // в левых кишках была революция, 😛 не знаю что там, но надеюсь оно продвинулось,)) //.