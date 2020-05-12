отопление, аниме, отдых,)

утро, я воскрес, и валяюсь в мыслях ни о чём.. нафиг, 😛 встала в р-не 11ч., ням ням, трубоинет, готовка на-потом, перемещение в комп, включила радиатор, 😛 а то без отопление как-то холодно, 😛 😛 ну нет, не дубак конечн, но не африка, 😛 занимаюсь блогом, параллельно немного тыкаю кло, нач вечера, щас будет прода просмотра аниме «Антидот», ну а там посмотрим, вроде начинает охота быть есть, 😛 ням 2, трубоинет, обратно в комп, 😛 😛 читаю мангу, ещё четыре главы вышли,) смотрю дальше аниме,)) = просмотрено!)) = хорошее, про дружбу,) 🙂 совсем вечер, ням 3, трубоинет, корм мехам, комп, что-то слушаю,) занятно,) и щас уже иду спать, думаю надо,)) // опять натёрла себе глаз, 😛 пока не вытащила пару ресниц, нафиг, 😛 // включала сегодня радиатор, но к вечеру включили отопление,)) не на полную мощь но вроде хватает,) хорошо,) //.