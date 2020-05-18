отдых,)

утро, не рано но встаю,) сначала сделала сырники, после была уборка у мехов, потом был ням ням,) после сходила в маг и наконец-то добралась до бананов,)) ещё в Пятёрочке была акция на рисовую муку(!) оч даже,) =110р/кг., по дороге домой ещё набрала свежих листочков для мехов,) далее дома, небольшая полу-уборка на кухне, готовка на потом, и сделала наконец блины (из молока кот наконец скисло,)) ) далее наконец(!) добралась до компа,) 😛 и посижу,) 🙂 вечер, ням ням, трубоинет, начинает тащить спать прям как на автомате, 😀 😛 😛 )) корм мехам, немного компэ и щас уже пойду,) // день был чисто отдых, тоскалки дома, отдых, выспалась,) 😛 //.