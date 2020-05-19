Previous
Next
тепло) by showers
67 / 365

тепло)

утро, я воскрес, сон в процессе, 😝 и снится что-то фантастическое,)) про дикие черные шланги(?) кот мы пытаемся управлять,)) 😁 ещё снилась работа и вот там никого нет, а только я и ещё один-два чела, и типа ходит там кто-то или что-то не хорошее, и вот я прячусь от того в раздевалке, 😁 кажется это был инопланетный дух черного шланга,))) 😂😂😁 в общем жесть,)) встаю, чувствую что жарко, оч жарко, 😝 туда-сюда и к метро, на улице относительно тепло, может что ветра нет, начинает лезть солнце,) метро 🚇 и в день.) 🍌 вечер, хорошо, домой,) сегодня туда и обратно с Пашей,) метро, тюк тюк и я дома,) по быстрому ням ням, корм мехам и спать!)) а то прям отруб начинается,)) 💤💤💤
19th May 2020 19th May 20

Showers

@showers
Hi, my name is JK, I live in St. Petersburg.) I love taking photos :)
18% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Feedback / Contact  ·  Advertise