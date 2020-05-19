тепло)

утро, я воскрес, сон в процессе, 😝 и снится что-то фантастическое,)) про дикие черные шланги(?) кот мы пытаемся управлять,)) 😁 ещё снилась работа и вот там никого нет, а только я и ещё один-два чела, и типа ходит там кто-то или что-то не хорошее, и вот я прячусь от того в раздевалке, 😁 кажется это был инопланетный дух черного шланга,))) 😂😂😁 в общем жесть,)) встаю, чувствую что жарко, оч жарко, 😝 туда-сюда и к метро, на улице относительно тепло, может что ветра нет, начинает лезть солнце,) метро 🚇 и в день.) 🍌 вечер, хорошо, домой,) сегодня туда и обратно с Пашей,) метро, тюк тюк и я дома,) по быстрому ням ням, корм мехам и спать!)) а то прям отруб начинается,)) 💤💤💤